Wieder sind zwei Verdächtige nach den Fußballkrawallen zum FCM-Aufstieg in die 2. Bundesliga 2018 ermittelt worden.

Magdeburg (vs) l Die Polizei hat zwei weitere Tatverdächtige nach den Fußballkrawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg im April 2018 ermittelt. Durch die Öffentlichkeitsfahndung sind eine 19-jähriger Magdeburger und eine 25-jährige Frau aus Aken identifiziert worden. Sie sollen laut Angaben der Polizei an schweren Landfriedensbruch beteiligt gewesen sein.

