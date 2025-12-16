Wegen der fehlenden Barrierefreiheit gab es einen Ortstermin in Kunrau. Der Denkmalschutz spricht von einer „besonderen Herausforderung“.

Das Schloss in Kunrau. Für manche Besucher ist schon die Eingangstreppe nicht zu bewältigen.

Kunrau. - Das Schloss in Kunrau wurde zwischen 1859 und 1861 gebaut. Damals war Barrierefreiheit noch kein Thema. Heutzutage sieht das anders aus. So ist es gesetzlich geregelt, dass öffentliche Gebäude für alle Menschen zugänglich sein müssen. Das Kunrauer Schloss beherbergt unter anderem eine Bibliothek und ein Standesamt, dient also öffentlichen Zwecken und ist somit per Definition ein öffentliches Gebäude. Barrierefrei ist das Schloss jedoch nicht. Das wurde von August bis Oktober bei den offenen Sonntagen wieder deutlich, wie Heike Mäusner vom Kulturklub Drömling nach der Saison monierte.