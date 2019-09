In Magdeburg ermittelt die Polizei, weil erneut Autos gestohlen wurden. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In Magdeburg sind erneut Autos entwendet worden. Sowohl ein VW Multivan als auch ein Toyota Auris wurden als gestohlen gemeldet.

Magdeburg l In den vergangenen Tagen wurden in Magdeburg immer wieder Autos gestohlen. Zwei weitere Fälle wurden am 18. September 2019 der Polizei gemeldet.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen weißen VW Multivan und einen schwarzen Toyota Auris. Sie wurden in den Stadtteilen Altstadt und Neustädter Feld gestohlen.

Anfang der Woche wurden bereits ein Audi Q7 und ein Audi A6 in Magdeburg entwendet. Übers Wochenende verschwanden zudem zwei Peugeots sowie ein Motorrad.

Die Polizei leitete jeweils umgehend Fahndungsmaßnahmen sowie die entsprechenden Ermittlungsverfahren zu den Fahrzeugen ein.