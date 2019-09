Nachdem in Magdeburg drei Fahrzeuge gestohlen wurden, leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein. Symbolfoto: Martin Rieß

Diebe haben es in Magdeburg auf zwei Peugeots sowie ein Motorrad abgesehen.

Magdeburg l Am Wochenende haben Diebe in Magdeburg zwei Autos der Marke Peugeot sowie eine KTM gestohlen. Die Tatorte lagen in den Stadtteilen Leipziger Straße und Stadtfeld.

Das Motorrad stand in der Wiener Straße. Die Autos wurden in der Immermannstraße und im Bussardweg entwendet, teilte die Polizei mit.

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder den Taten geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.