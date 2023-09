Was die Anzahl und die Sicherheit von Fahrradstellplätzen am Magdeburger Hauptbahnhof anbelangt, gibt es noch Verbesserungspotential. Das sagt zumindest der Auto Club Europa.

Magdeburg - Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche hat der Auto Club Europa (ACE) bundesweit rund 30 Fahrradstellplätze an wichtigen Bahnhöfen unter die Lupe genommen. Darunter war auch Magdeburgs Hauptbahnhof.

Der ACE prüfte gemeinsam mit Ralph Blümel von der Magdeburger SPD unter anderem die Kriterien Stellplatz, Anbindung und Sicherheit. Bei keinem der Kriterien konnte der Bahnhof so richtig punkten und schaffte geradeso das Gesamturteil „befriedigend“, teilte der ACE mit.

Die Tester kritisierten unter anderem die Art der Abstellanlagen. „Am Bahnhof sind lediglich einfache Bügel- oder Radhalter aufgestellt. Diese Art der Fahrradabstellanlagen ermöglicht es nicht unbedingt, die Fahrräder diebstahlsicher anzuschließen,“ so der ACE-Kreisvorsitzende Gerhard Wolter.

Ralph Blümel ergänzte: „Leider mussten wir feststellen, dass auf dem gesamten Bereich des Willy-Brandt-Platzes kein einziger witterungsgeschützten Stellplatz zu finden ist. Etwas anders sieht es auf dem Konrad-Adenauer-Platz aus, hier besteht die Möglichkeit, etwa 50 Räder geschützt abzustellen. Für solch einen relativ neuen Bahnhof sind das natürlich viel zu wenig Fahrradstellplätze.“ Hier müssten Verbesserungen her, um den Bahnhof für Radler attraktiver zu machen. Es gab aber auch Lob: So wurde im Test festgestellt, dass die Abstellflächen gefahrlos erreichbar sind und der Bereich am Willy-Brandt-Platz videoüberwacht ist.

Bei der Umgestaltung des Kölner Platzes plant die Bahn am Hauptbahnhof zusätzliche Abstellmöglichkeiten für 250 Fahrräder. Visualisierung: Deutsche Bahn AG/S&P Ingenieure

Bei der aktuell laufenden Umgestaltung des Kölner Platzes plant die Bahn den Bau von 250 weiteren Fahrradstellplätzen, darunter auch einige überdacht. Zudem plant die Stadt bereits seit Jahren den Bau eines Fahrradparkhauses am Hauptbahnhof. Hier ist sie aber noch nicht viel weiter gekommen. Im April 2023 hieß es, dass sich die Verwaltung beim Bundes-Förderprogramm „Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen“ bewerben und eine „Projektskizze zur Planung und Umsetzung eines Fahrradparkhauses auf der Ostseite des Hauptbahnhofes“ einreichen will.