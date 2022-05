Magdeburg plant Fahrverbot am Alten Markt

Rücksichtslose Autofahrer, Falschparker oder Fahrzeuge, die am Alten Markt in Magdeburg wenden, gefährden die Besucher des Wochenmarktes. Auf der Suche nach Lösungsansätzen steht ein Fahrverbot bis zur Buttergasse zur Diskussion. Das Tiefbauamt schlägt sogar ein generelles Durchfahrtsverbot vor.

So wie dieser Volvo aus Wernigerode fahren häufig Autos über den Wochenmarkt – obgleich es verboten ist. Auch in entgegengesetzter Richtung ist das der Fall. Hier haben die Händler und die Weiße Flotte inzwischen jedoch Kegel aufgestellt, um ein Durchfahren zu verhindern. Langfristig plant die Stadt ein Durchfahrtsverbot auf dem gesamten Alten Markt an Markttagen.

Magdeburg - Zu Handgreiflichkeiten sei es schon gekommen und verbalen Auseinandersetzungen. Was Sven Ropot in den 31 Jahren, in denen er mit seinem Imbiss auf dem Magdeburger Wochenmarkt zu finden ist, mit Autofahrern erlebt hat, könne er nicht mehr aufzählen. Sie hätten Schilder weggeräumt, um direkt vor dem Café am Alten Markt parken zu können. Seine Bierzeltgarnitur wurde schon umgefahren und Besucher gefährdet. „Die Leute fahren bis an den Stand ran oder sie fahren durch den Wochenmarkt, weil sie meinen es ist eine Straße und es sei ihr gutes Recht.“ Dabei seien es keinesfalls junge Leute, die derart rücksichtslos sind. „Es sind fast immer Ältere und Senioren, die hier durchfahren oder mitten auf dem Markt parken“, erzählt er.