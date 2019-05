Bei der Stadtratswahl in Magdeburg ist es in einem Wahlbezirk zu einer Panne gekommen. Dort wurden falsche Stimmzettel ausgegeben.

Magdeburg l Rund 250 Stimmen aus dem Wahlbezirk 1209 sind bei der Stadtratswahl in Magdeburg jetzt ungültig. Grund:Im Kannenstieg (Kinder- und Jugendzentrum Don Bosco) wurden am Sonntag zunächst die falschen Stimmzettel an die Wähler ausgegeben. Dies teilte die Stadt am Montagmittag mit.

Der Wahlvorstand bemerkte die Panne gegen 14 Uhr. Bis dahin hätten etwa 250 Wähler ihre Stimme abgegeben. Ab 14 Uhr wurden die korrekten Stimmzettel ausgeteilt, erklärte die Stadt in einer Mitteilung.

Weiter heißt es: Stadtwahlleiter Holger Platz und das Wahlamt der Landeshauptstadt prüfen derzeit, wie es zu der Verwechslung der Kartons mit den Stimmzetteln kommen konnte und ob die ungültigen Stimmen wahlrelevant sind. Ist dies der Fall, wird der Wahlausschuss dem neuen Stadtrat empfehlen, für den Wahlbezirk 1209 eine Wiederholungswahl anzusetzen.

Der Wahlausschuss von Magdeburg soll am 3. Juni 2019 zusammenkommen, um das Wahlergebnis zu bestätigen.

Laut vorläufigem Ergebnis ist die CDU mit 18,6 Prozent die stärkste Kraft in Magdeburg. Sie kommt auf 10 Sitze. Die SPD kommt mit 16,9 Prozent auf Platz 2 und erhält 9 Sitze. An dritter Stelle liegen die Grünen mit 15,4 Prozent, die ebenfalls 9 Plätze im neuen Stadtrat von Magdeburg besetzen können.