Schleinufer Farbattacke auf Kunstwerk in Magdeburg: Bronzeskulptur wird mit Gold übersprüht

Noch unbekannte Täter haben die Bronzeskulptur „Große Sitzende“ am Schleinufer in Magdeburg mit Goldfarbe übersprüht. Was Stadt, Polizei und die Künstlerin dazu sagen.