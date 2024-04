Mehrere Akteure haben sich in Magdeburg zusammengetan, um den Europapokal-Sieg des 1. FC Magdeburg vor 50 Jahren mit einem etwas anderen Fanmarsch zu feiern.

Europapokal-Sieg: Das sind Spuren des FCM-Triumphs von 1974 in Magdeburg

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Wenn Annett Gröschner dieser Tage an einem blau-weißen Schal strickt und ihre Schwester Nadja Gröschner in einem Stapel der „MZ – Magdeburger Zeitung am Wochenende“ aus dem Jahr 1974 recherchiert – dann kann es dafür nur einen Grund geben: den größten Erfolg des 1. FC Magdeburg vor 50 Jahren.