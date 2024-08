Der 1. FC Magdeburg plant den Bau eines modernen Trainingszentrums zur Verbesserung der Infrastruktur für Profis und Nachwuchs. Die Genehmigung steht noch aus, da das Bauvorhaben in einem Sondergebiet liegt.

Wird das neue Trainingszentrum hinter der Avnet-Arena in Magdeburg genehmigt?

Der FCM plant ein neues Gebäude für die Nachwuchsfürderung: So soll das neue Funktionsgebäude des 1. FC Magdeburg, das hinter der Avnet-Arena geplant ist, aussehen.

Magdeburg. - Der 1. FC Magdeburg spielt die dritte Saison in Folge in der 2. Bundesliga – es schwelt der Traum von der 1. Liga. Alles andere als erstklassig – mitunter nicht mal zweitklassig – ist jedoch die Infrastruktur für Profis und Nachwuchs. Mit einem neuen Trainingszentrum, das hinter der Avnet-Arena entstehen soll, sollen die Bedingungen für die Sportler verbessert werden. Die Landeshauptstadt will nun den Weg dafür frei machen.