FCM-Trikots helfen der Magdeburger Kultur

Magdeburg

Pass in die Spitze, Schuss von Baris Atik, Tor für den 1. FC Magdeburg. Der Jubel in den heimischen Wohnzimmern der FCM-Fans war groß über den Führungstreffer beim Prestigeduell gegen Hansa Rostock, am Ende stand ein 2:0 beim Gastspiel an der Ostsee. Das Spiel vom vergangenen Spieltag geht in Form einer Trikotauktion ab morgen in die Verlängerung, wenn man so will. Dann kommt das Leibchen unter den Hammer, das Neuzugang Atik (der durch seine Leistungen mit Wortkreationen wie „großatik“ und „einzigatik“ beschrieben wird) während des Ostklassikers getragen hat. „Bis zum letzten Spieltag werden Trikots, in denen die Spieler auflaufen, angeboten, um damit etwas Gutes zu tun“, so Andreas Müller vom Fanladen „FCMtotal“.

Tragespuren und Schweißgeruch

Damit werden unter anderem Kultureinrichtungen wie Oli-Kino und Studiokino, die während der Corona-Krise nicht öffnen können, und auch Vereine etwa der Rheumakinder (Schirmherr ist FCM-Trainer Christian Titz) unterstützt. Dem sogenannten Transport der Hoffnung, der auf Initiative der Barber Angels (deutsch: Friseur-Engeln) Kathrin und Niccoló Gruhn bereits ein zweites Mal kurz vor Ostern nach Mallorca auf den Weg gebracht werden konnte, wurden über die Trikotauktion mehrere Paletten mit Lebensmitteln zur Verfügung gestellt. Auf der anderen Seite bringen die Auktionen, die einmalig sind in der Fußballszene, Mannschaft und Fans wieder ein Stück näher, so Andreas Müller: „Wegen der Anordnungen zur Eindämmung der Pandemie sind Stadionbesuche nicht möglich, was in Anbetracht der sportlich angespannten Situation noch schwerer wiegt. Die Anhänger haben die Möglichkeit, sich ein Unikat ihres Vereins zu sichern – der Verein und die Spieler stehen voll hinter dem Projekt, das auf großes Interesse trifft.“ Denn: Spielertrikots mit Tragespuren und ja – auch mit Schweißgeruch – sind käuflich zu haben und unter den Fans entsprechend begehrt. Nicht wenige rahmen sich das Trikot (ungewaschen natürlich) und hängen es an einem besonderen Platz auf.

Zusammenstehen – nicht nur im Verein

Für die Auktion stellt Andreas Müller dem Verein auf eigene Kosten die Trikots zur Verfügung, damit sie von den Spielern im besten Fall mit einem Sieg veredelt werden. Über Zeugwart Heiko Horner erfolge der coronakonforme Austausch, so Müller.

Jeweils 3000 Euro sollen den jeweiligen Empfängern der Spenden übermittelt werden, so das Ziel. Von dem Einsatz war Ines Möhring überrascht. „Es freut mich sehr, dass das Haus bedacht wird“, so die Betreiberin des Oli-Kinos. Wie sehr das Traditionskino an der Olvenstedter Straße den Magdeburgern am Herzen liege, zeige sich in dieser für alle schwierigen Zeit anhand von einer Vielzahl an Aufmunterungen und auch (Kleinst-) Spenden, die dem Haus übermittelt werden. Dennoch stelle sich die Frage nach dem „Wie weiter?“. Bis Jahresende sei das Fortbestehen gesichert, so Ines Möhring. Entsprechend ihrem Naturell versucht sie positiv zu denken. „Innerhalb der Kulturszene gibt es einen großen Zusammenhalt, der zu Gemeinschaftsaktionen führt“, verweist sie auf den demnächst geplanten Modellversuch und damit Hoffnungsschimmer, dass einige wenige Besucher wieder Veranstaltungen besuchen können. Ob das von vielen ersehnte Vorhaben allerdings umgesetzt werden kann, hängt von der Corona-Lage ab.

Den Klassenerhalt beim letzten Heimspiel der Saison Ende Mai gegen die Spielvereinigung Unterhaching in der MDCC-Arena vor Zuschauern feiern zu können, darauf hofft Andreas Müller: „Das wäre der krönende Saisonabschluss.“

Die Auktionen sind über die Facebook-Seite vom Fanladen „FCMtotal“ zu finden.

