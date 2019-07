Wegen eines Feueralarms mussten am 9. Juli 2019 die Mitarbeiter und Kunden der Magdeburger Sparkasse am Alten Markt die Filiale verlassen. Nach einigen Minuten konnte Entwarnung gegeben werden. Foto: Ivar Lüthe

Wegen eines Feueralarms ist am Dienstagmittag die Sparkasse am Alten Markt in Magdeburg kurzzeitig evakuiert woren.

Magdeburg l Eine unfreiwillige Pause kurz vor dem Mittag haben am Dienstag die Mitarbeiter der Sparkasse am Alten Markt in Magdeburg einlegen müssen. Grund war ein Feueralarm. Mitarbeiter sowie Kunden mussten das Gebäude verlassen. Ein Team der Feuerwehr Magdeburg rückte aus, konnte aber schnell Entwarnung geben. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, dass es sich um eine technische Störung der Brandmeldeanlage gehandelt habe. Nach der Entwarnung konnten sowohl Mitarbeiter als auch Kunden wieder zurück in das Gebäude.

