Feiertage in Magdeburg: Notdienst, Corona-Schnelltest und MVB-Fahrplan

Schild vor einem Krankenhaus in Magdeburg.

Magdeburg - Veränderte Öffnungs- und Fahrzeiten und Notdienste bei der medizinischen Versorgung: Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen gibt es wie gewohnt Veränderungen. Grundsätzlich gilt aber für das diesjährige Weihnachtsfest: Zu beachten sind Hygiene- und Abstandsregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Das bedeutet unter anderem, die Maske immer mitzunehmen und Impfnachweise nicht zu vergessen. Hier eine Übersicht, was wann geöffnet hat und was zu beachten ist.