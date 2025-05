Punkrock in Sachsen-Anhalt „Wir machen keine Musik für den Proberaum“ - Feine Sahne Fischfilet spielen in Magdeburg

„Wir kommen in Frieden“ heißt das neue Album der Mecklenburger Punkband „Feine Sahne Fischfilet“, das - von den Fans langerwartet - am 30. Mai erscheint. Volksstimme-Redakteurin Maria Lang im Gespräch mit Sänger Jan „Monchi“ Gorkow und Schlagzeuger Olaf Ney über neue Musik, das anstehende Konzertjahr - und ihren Auftritt in Magdeburg.