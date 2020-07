In einer Wohnung in der Grünstraße wurde der Mann tot aufgefunden. Foto: Tom Wunderlich

Nach einem Tötungsdelikt in Magdeburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen können. Die Ermittlungen laufen.

Magdeburg l Nervenaufreibende Stunden für die Ermittler der Polizei in Magdeburg. Nach einem Tötungsdelikt in der Neuen Neustadt suchte die Polizei stundenlang nach einem Tatverdächtigen. Nach einem wahren Fahndungskrimi durch die halbe Landeshauptstadt konnte ein Mann festgenommen werden.

Am Nachmittag wurden die Beamten in ein Mehrfamilienhaus in der Grünstraße gerufen. Hier hatte ein Anwohner seinen Nachbarn tot aufgefunden. „Ich habe mir Sorgen gemacht und mit einer Leiter durch das Fenster im Hochparterre geschaut", erklärt der Mann der seinen Namen lieber nicht nennen will. Das ganze Zimmer und auch der Eingangsbereich der Wohnung seien blutverschmiert gewesen.

Feier endet blutig

Nach einer ersten Begutachtung durch einen Notarzt steht schnell fest, dass der Tote nicht auf natürliche Weise gestorben ist. Nach Volksstimme-Informationen soll die Leiche des 60-Jährigen mindestens eine schwere Kopfverletzung aufweisen. Was sich in der Wohnung zugetragen haben muss, will die Polizei vorerst nicht bekannt geben. Nachbarin Karina Finke hatte mitbekommen, was passiert war: „Die haben da am späten Mittwochabend ganz feuchtfröhlich gefeiert", erzählt sie. Doch dann sei die Stimmung gekippt. Zwei Männer hätten sich demnach plötzlich angeschrien, Flaschen hätten geklirrt. „Dann war plötzlich wieder Ruhe."

Bilder Der 60-Jährige soll im Zuge einer Feier ums Leben gekommen sein. Anwohner hatten einen heftigen Streit mitbekommen. Foto: Tom Wunderlich



Der 22-jährige Tatverdächtige konnte im Rennebogen festgenommen werden. Er hatte sich bei einem Freund versteckt. Foto: Thomas Schulz



Während die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes die Arbeit aufnimmt, befragen Ermittler der Kriminalpolizei die Anwohner. Dabei kann auch die Identität des Tatverdächtigen geklärt werden. Es soll sich um einen 22-Jährigen handeln. Eine Nachbarin beschreibt ihn so: „Der hat öfters mit dem Mann in der Wohnung gefeiert. Der immer ganz schön aggressiv drauf." Auch Drogen und Alkohol soll er demnach regelmäßig konsumiert haben.

Die Fahndung nach dem Mann entwickelt sich zum wahren Krimi. Ein Team des Kriminaldauerdienstes (KDD) befragt Angehörige und Bekannte an verschiedenen Anschriften. Ihr Weg führt sie dabei in die Stadtteile Olvenstedt, Leipziger Straße, Neue Neustadt und Nordwest. Dabei wurden mehrere Wohnungen und eine Gartenanlage durchsucht. Mit dem entscheidenden Hinweis kommen die Ermittler dem Tatverdächtigen letztendlich auf die Schliche. In der Wohnung eines Freundes im Rennebogen hält sich der Mann versteckt.

Festnahme in Olvenstedt

Hier kann der Tatverdächtige von mehreren Polizeibeamten festgenommen werden. Da in der Wohnung niemand auf das Klingeln und Klopfen der Polizei reagiert, wird die Tür letztendlich mit einer Ramme aus den Angeln gesprengt. Der renitente Tatverdächtige anschließend wurde in das Zentrale Polizeigewahrsam gebracht.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen weiterhin auf Hochtouren. Polizei sowie Staatsanwaltschaft wollen sich im Laufe des Freitags zu dem Tötungsdelikt äußern.