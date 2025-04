Das City Carré mit Kaufland, Wöhrl, Kik, Tedi, Pepco, Mister & Lady-Jeans und anderen ist ein Einkaufstempel in Magdeburg direkt am Hauptbahnhof. Ein Feuer sorgte für Aufregung.

Feuer in Shoppingcenter Magdeburg: Das ist das Brandauto

Was Ermittler der Polizei nach Großalarm im City Carré vorfinden

Magdeburg - Am Tag nach dem dramatischen Brand im City Carré Magdeburg sind auf der einen Seite die Brandursachenermittler im Einsatz. Auf der anderen versucht die Leitung des Centermanagements, den normalen Betrieb weiter störungsfrei zu organisieren. Das ist die Lage am Tag danach - und so sieht das Brandauto aus.