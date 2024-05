Feuer in Wohnhaus in Magdeburg - Bewohner müssen evakuiert werden

Magdeburg/VS. - Die Feuerwehr ist am Freitagabend (17. Mai) kurz nach 20 Uhr zu einem Brand an einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg-Sudenburg ausgerückt. Aus bisher unbekannter Ursache habe sich das Feuer im Bereich des Kellereingangs entzündet, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Die Anwohner seien durch Polizeibeamte sowie durch die Feuerwehr aus dem Haus gerettet und evakuiert worden. Weil durch den Brand im gesamten Treppenhaus gesundheitsgefährdende Stoffe entstanden sind, wurden die zwölf Bewohner temporär in Notunterkünfte untergebracht.

Polizei sucht Zeugen

Dank des raschen Einsatzes der Rettungskräfte gab es keine Verletzten. Die Feuerwehr schätzt den entstandenen Sachschaden auf einen unteren fünfstelligen Betrag.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sie bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Brand hat, kann sich unter Telefon 0391/546 32 95 im Polizeirevier Magdeburg melden.