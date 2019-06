In der Magdeburger Altstadt ist es zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Passanten hatten Flammen entdeckt.

Magdeburg (twu) l Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am frühen Sonntagmorgen in der Magdeburger Altstadt gekommen. Gegen 4.20 Uhr hatten Passanten in der Bahnhofstraße Flammen im Radkasten eines Nissans entdeckt und den Notruf gewählt.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein komplettes Ausbrennen des SUV verhindert werden. Trotzdem entstand Sachschaden von rund 3000 Euro. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Es ist mittlerweile der dritte Wagen der in diesem Jahr in der Bahnhofstraße in Flammen steht. Mitte April gingen zwei Opel in Flammen auf und brannten komplett aus.