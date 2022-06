Feuerwehr in Magdeburg: Diese zwei Jugendwehren fahren zum Bundesfinale

Fünf Jugendfeuerwehren traten in Magdeburg zum Landesausscheid an.

Magdeburg - „Kreuzknoten“, gellt es über den Sportplatz des Albert-Einstein-Gymnasiums. Die junge Kameradin der Jugendfeuerwehr aus Rothensee erhält von den Wertungsrichtern noch eine Chance, den von ihr gelegten Knoten nachzujustieren. Sie überzeugt sie, dieser Punkt für ihr Team ist gesichert.

Fünf Mannschaften traten am 11. Juni 2022 im Landesausscheid der Jugendfeuerwehren gegeneinander an. Aus Magdeburg waren noch Olvenstedt und Diesdorf dabei. Außerdem unternahmen die Wehren aus Helfta und Jävenitz die Anfahrt nach Magdeburg. Dass es verhältnismäßig wenig Teilnehmer gab, sieht Stadtkinder- und Jugendfeuerwehrwart Christoph Schartau in der Corona-Pandemie begründet. „Die Wehren konnten in den vergangenen zwei Jahren kaum üben“, erinnerte er.

Erster Landeswettbewerb seit Corona

Dennoch sei man erfreut, dass der erste Landeswettbewerb seit Beginn der Pandemie nun durchgeführt werden konnte. „Seit 2019 konnten wir diesen nun schon planen“, sagt er lachend und bedankt sich bei der Stadt und den Magdeburger Wehren für ihre Unterstützung bei der Durchführung.

Fünf Jugendfeuerwehren traten in Magdeburg zum Landesausscheid an. Foto: Stefan Harter

Der Feuerwehrnachwuchs trat in zwei Kategorien an. Zum einen galt es, den Sportplatz einmal in einer Stafette zu umrunden und dabei Aufgaben zu erledigen. Im zweiten Teil des Wettbewerbs wurde ein Löschangriff mit drei Rohren simuliert, und zwar mit Wasserentnahme aus einem offenen Gewässer. Das bestand in dem Fall zwar nur aus einer Plastikfolie, die Abläufe, die die Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren zeigen sollten, mussten dennoch sitzen. So ging es im Doppelsprung über ein „Wasserhindernis“ und weiter durch einen Tunnel.

Helfta verzichtet, Rothensee profitiert

Am Ende konnte die Jugendfeuerwehr aus Olvenstedt die meisten Punkte vorweisen. Zweitplatzierter waren die Jugendlichen aus Helfta, die jedoch noch vor Ort auf ihre Teilnahme am Bundeswettbewerb der Jugendfeuerwehren im September verzichteten. Somit konnten sich die knapp Drittplatzierten aus Rothensee freuen. Sie nehmen ihren Platz ein und fahren mit den Olvenstedtern zum Finale.