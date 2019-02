Im Magdeburger Süden standen am Sonntagabend sowohl eine Wohnung als auch ein Auto in Flammen.

Magdeburg (twu) l In der Bertolt-Brecht-Straße n Magdeburg ist es am späten Sonntagabend zu einem Wohnungsbrand gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte ein Teil des Schlafzimmers sowie Balkon im Erdgeschoss.

Die Bewohner, die kurz zuvor noch geschlafen hatten, konnten sich, zum Teil barfuß, aus der Wohnung ins Freie retten. Nur wenige Meter entfernt, brannte gleichzeitig ein Skoda. An dem Fahrzeug

entstand Totalschaden.

Wie die Polizei vor Ort mitteilte, ermittle man derzeit, wieso es gleichzeitig zwei Brandausbruchsstellen gab.

Zu einem weiteren Wohnungsbrand ist die Feuerwehr am Montagmorgen in den Stadtteil Rothensee gerufen worden. In der Oebisfelder Straße war im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein Brand gemeldet worden. Nach ersten Informationen brannte eine Decke. Grund dafür war vermutlich eine Zigarette, die eine Frau geraucht haben soll. Auch ihr Morgenmantel hatte Feuer gefangen.

Die Mieterin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.