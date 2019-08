Ein Auto stand in der Nacht zum Sonntag in Magdeburg in Flammen. Foto: Tom Wunderlich

Feuerwehreinsatz im Magdeburger Stadtteil Alte Neustadt: ein Auto stand in Flammen, die Einsatzkräfte konnten schlimmeres verhindern.

Magdeburg l In der Nacht zu Sonntag musste die Feuerwehr ein brennendes Auto im Magdeburger Stadtteil Neustädter Feld löschen. Gegen 0.15 Uhr entdeckten Passanten das Feuer am Auto in der Kritzmannstraße in Höhe des Hermann-Bruse-Platzes. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus dem vorderen Bereich des Chevrolets. Durch das schnelle Eingreifen konnte der Brand eines Opels in umittelbarer Nähe verhindert werden. Trotzdem wurde dieser im Heckbereich durch die Hitzeeinwirkung stark beschädigt.

Da die Polizei Brandstiftung nicht ausschließen kann, untersuchten noch in der Nacht Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) das Wrack. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Tausend Euro. Der Eigentümer hatte den amerikanischen Wagen erst vor einem Vierteljahr gekauft. Zuletzt hatten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag einen Ford Mustang in Magdeburg angezündet.