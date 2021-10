Feuerwehreinsatz: Verletzte nach Kellerbrand in Magdeburg

Bei einem Feuer in Magdeburg sind mehrere Personen verletzt worden. Der Brand war in einem Keller ausgebrochen. Die Magdeburger Feuerwehr kam zum Einsatz.

In Magdeburg kam es zu einem Kellerbrand im Stadtteil Neue Neustadt.

In der Hugenottenstraße im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt sollen am Abend des 30. September 2021 mehrere Personen bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus verletzt worden sein. Das Feuer war kurz vor 22 Uhr ausgebrochen. Eine Ursache konnte unmittelbar nach Brandausbruch noch nicht ermittelt werden. Auch weitere Angaben zum Hergang und zum Einsatz waren vorerst nicht möglich. Nach Angaben der Magdeburger Feuerwehr waren zwei Löschzüge im Einsatz, um den Brand zu löschen und Menschen zu retten.