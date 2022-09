Das Kinderfilmfest Max in Magdeburg sucht für seine erste Kinderjury Kinder, die zwischen 8 und 12 Jahren alt sind und nicht nur Filme bewerten, sondern auch die Preise für die besten Streifen vergeben wollen.

Beim Kinderfilmfestival Max auf dem Moritzhof in Magdeburg wird eine Kinderjury gesucht. Teilnehmen können kleine Filmkritiker zwischen 8 und 12 Jahren, die in den Herbstferien vier Filme kostenlos schauen, bewerten und mit Preisen versehen sollen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Auf dem Moritzhof in Magdeburg steht vom 23. Oktober bis 6. November das Kinderfilmfest Max in den Startlöchern. Dies geht aus einer Mitteilung des Veranstalters hervor.

Dafür werden jetzt Kinder gesucht, die in einer Jurysitzung vier Filme sehen und bewerten sollen. Im Anschluss könnten sie auch selbst die Preise für die besten vergeben, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die erste Kinderjury des Kinderfilmfests soll sich in den Herbstferien demnach aus jungen Filmkritikern zwischen 8 und 12 Jahren zusammensetzen. Angeleitet werden sie von einer Medienpädagogin, bei der die Kinder lernen sollen, wie Filme professionell beurteilt werden können.

Anmeldungen für die Kinderjury werden unter der Mailadresse [email protected] entgegengenommen.

Für das diesjährige Programm des Kinderfilmfests Max sind bislang neben Workshops auch die Filme „Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks“ (F 2019), „Busters Welt“ (DK 2021), „Die Mucklas ... Und wie sie zu Pettersson und Findus kamen“ (D 2022), „Mein Lotta-Leben - Alles Tschaka mit Alpaka“ (D 2021), „Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss“ (USA 2019) und „Tad Stones und die Suche nach der Smaragdtafel“ (ES 2022) angekündigt.

Das komplette Programm soll laut Veranstalter in den nächsten Wochen auf der Homepage max-kinderfilmfest.de veröffentlicht werden.