Zauberschüler Harry Potter aus Hogwarts kommt zurück ins Magdeburger Kino. Es wurde ein umfangreiches Corona-Schutzkonzept erarbeitet.

Martin Weigle arbeitet seit 2019 als Volontär bei der Volksstimme. Zuvor war er in den Lokalredaktionen im Harz tätig und hat in Berlin sowie Potsdam bei verschiedenen Medienunternehmen gearbeitet. Martin.Weigle@volksstimme.de ›

Magdeburg l Fans des englischen Zauberers aufgepasst: Harry Potter ist zurück in Magdeburg. Das Magdeburger Cinemaxx zeigt die komplette Filmreihe nochmals auf der großen Leinwand. An jedem Sonntag, beginnend mit dem 14. Juni 2020, wird einer der acht Filme umfassenden Reihe im Kino am Wily-Brandt-Platz gezeigt. Der erste Teil, "Harry Potter und der Stein der Weisen" macht am Sonntag um 14 Uhr den Anfang. Am 2. August endet die Reihe mit dem abschließenden "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2".

Eintrittkarten, für die auf J.K. Rowlings Romanen basierenden Filme, können auf der Internseite vom Cinemaxx erworben werden. Der Onlinekauf von Tickets wird aufgrund der Corona-Pandemie auch von der Geschäftsführung des Kinos empfohlen. Denn online gekaufte Tickets können kontaktlos am Einlass kontrolliert werden.

Für Kinobesucher wurde ein umfangreiches Hygienekonzept erstellt. So kann man im Saal zu zweit nebeneinander sitzen, aber zu anderen Besuchern bleiben rund zwei Meter Abstand gewahrt. Im Kino müssen Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen, dieser darf aber im jeweiligen Kinosaal, nachdem man seinen Platz eingenommen hat, abgenommen werden.

Weitere Informationen zur Harry-Potter-Filmreihe im Cinemaxx und den Hygienvorschriften gibt es unter www.cinemaxx.de.