Warum der Umbau der Beims-Berufsschulen in Magdeburg jetzt 1,25 Millionen Euro mehr kostet:

Magdeburg l Es sind viele Gründe, die dazu beigetragen haben, dass der ursprüngliche Kostenrahmen für den Ausbau des Schulgebäudekomplexes an der Bodestraße in Magdeburg nicht ausreichen wird. Während der langen Planungsphase über sechs Jahre waren die Baupreise gestiegen, unerwartete statische Anforderungen beim Ausbau der Sporthalle kommen noch hinzu. Für die Außenanlagen gab es bereits eine Ausschreibung, hierbei übersteigen die Angebote die ursprünglich kalkulierten Kosten um 100 Prozent, teilt die Stadtverwaltung in einer Drucksache mit. Der Auftrag muss erneut ausgeschrieben werden.

Darüber hinaus sind letzte Ausbaulose, wie Schließanlage, Beschilderung, Feuerlöscher und Bau-Endreinigung noch offen und durch die restlichen Mittel nicht mehr zu kompensieren, so dass Mehrkosten schon jetzt absehbar sind. Erschwerend kommen Einschränkungen durch die Corona-Krise hinzu: Ein Zusammenwirken und Ineinandergreifen der einzelnen Gewerke kann nicht mehr stattfinden. Die Firmen zeigen Behinderung an und begründen dies durch den plötzlichen und akuten krankheitsbedingten Verlust an Mitarbeitern auf der Baustelle und auch durch die Zwangslage der Kinderbetreuung aufgrund der Schließung der Kitas und Schulen. Auswirkungen diesbezüglich könnten derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Der Stadtrat soll 1,25 Millionen Euro mehr für den Umbau des Gebäudes bereitstellen. Der Beschluss steht auf der Tagesordnung für die Sitzung am 4. Juni 2020. Die Gesamtsumme für den Umbau beträgt nunmehr rund 9,5 Millionen Euro.

Trotz der begründbaren Kostenerhöhungen wurde vonseiten des Fördermittelgebers auf Nachfrage keine Erhöhung der Fördersummen in Aussicht gestellt. Somit sind die Nachtragssummen ausschließlich aus Eigenmitteln zu finanzieren. Die Mehrkosten sollen mit nicht benötigtem Geld für den Ausbau der Goetheschule in Sudenburg gedeckt werden.

Die Bauzeit soll für die Schule im August 2020 und für die Sporthalle im Dezember 2020 enden.