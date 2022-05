Firmengründung: Welche Chancen junge Unternehmen in Magdeburg haben

Magdeburg - Der Weg in die unternehmerische Selbstständigkeit ist auch in Magdeburg eine Möglichkeit für die Menschen, ihre Ideen und Visionen Wirklichkeit werden zu lassen und damit Geld zu verdienen. Und er bietet der Region neue wirtschaftliche Impulse und neue Arbeitsplätze. Beide Seiten können also gewinnen. Wie das in Magdeburg funktioniert: