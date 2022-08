Elbe Fischsterben in Magdeburg: Dutzende Tiere verenden im Prester See

Ein erschreckender Anblick hat sich Passanten gerade am Prester See in Magdeburg geboten. Zahlreiche Fische sind dort kürzlich verendet. Darunter Brassen, Barsche und Hechte. Der Magdeburger Anglerverein spricht von „katastrophalen Zuständen“.