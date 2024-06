Magdeburg - Ihren 102. Geburtstag konnte jetzt Irmgard Aue in Magdeburg feiern. Sie war am 2. Juni 1922 in Biederitz geboren worden. In Magdeburg wohnte sie unter anderem über 50 Jahre lang in der Flechtinger Straße in der Beimssiedlung, wie sie zusammen mit ihrem Sohn berichtet.

Mit 17 Jahren erlernte sie den Beruf der technischen Zeichnerin im Förderanlagenbau Magdeburg. Sie war damals die erste Frau, die diese Ausbildung absolvierte, erzählt sie stolz. Nachdem sie diese erfolgreich abgeschlossen hatte, wurde sie auch vom Betrieb übernommen.

Urkunden von Ministerpräsident Haseloff und Oberbürgermeisterin Borris

Mit 25 Jahren wurde sie dann Mutter ihres Sohnes Hans Reinhard. Zur Familie gehören heute noch zwei Enkel und ein Urenkel. Mittlerweile lebt Irmgard Aue seit sechs Jahren in der Seniorenresidenz am Krökentor, wo sie ihren Lebensabend verbringt.

Dort gratulierte der betagten Jubilarin auch Magdeburgs Beigeordneter für Personal, Bürgerservice und Ordnung, Ronni Krug, nachträglich zum Geburtstag. Er überreichte ihr einen Blumenstrauß sowie Urkunden zum Jubiläum von der Oberbürgermeisterin der Stadt Magdeburg und vom Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt.