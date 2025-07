Ausflugstipp im Harz Bibel-Ausstellung in Halberstadts Liebfrauenkirche

Einen Moment der Einkehr, des zur Ruhe Kommens und des Gesprächs, das will eine Ausstellung bieten, die für zwei Wochen in Halberstadts romanischer Liebfrauenkirche zu sehen ist. Eine Familie zeigt Bibeln aus verschiedenen Epochen und in verschiedenen Ausgaben und Übersetzungen.