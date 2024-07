Nach Delikata-Insolvenz Darum rufen jetzt viele Magdeburger regelmäßig in Fleischerei bei Rostock an

Magdeburgs traditionsreichste Fleischereikette Delikata befindet sich aktuell mitten in einem Insolvenzverfahren. Einige Elbestädter scheinen deshalb nach einer Alternative zu suchen. Doch bei ihrer Suche landeten sie nicht in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt, sondern in der Nähe von Rostock.