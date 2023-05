Der Stadtfelder Bürgerverein ruft zum ersten Hofflohmarkt am Tag des Nachbarn auf. Im Hof ihrer Häuser oder in ihren Gärten sollen die Stadtfelder dabei ihre Verkaufsstände aufstellen.

Flohmarkt in Magdeburg: Stadtfelder sollen zuhause ihre Stände aufbauen

In Magdeburg-Stadtfeld sind die Anwohner zum Flohmarkt auf dem eigenen Grundstück aufgerufen.

Magdeburg - Zum diesjährigen Tag der Nachbarn am Freitag, 26. Mai 2023, wird in Magdeburg-Stadtfeld der erste Hofflohmarkt stattfinden. Das Besondere dabei: Die Anwohner bieten ihre alten Lieblingsstücke im eigenen Hof, dem Garten oder der Garage an. Somit können die Besucher durch die Straßen trödeln und gleichzeitig den Stadtteil entdecken.

„Darüber hinaus lockt auch der Blick in die sonst für die Öffentlichkeit verschlossenen Hinterhöfe, wo Stadtfelds Hausgemeinschaften ihren Kitsch und Krempel, ihre Kuriositäten und kleinen Kostbarkeiten an den Mann und die Frau bringen“, wie der Verein Bürger für Stadtfeld als Initiator der Aktion informiert. „Wer also Stadtfeld mal von einer anderen Seite erleben möchte, sollte die Hinterhofflohmärkte auf keinen Fall verpassen“, heißt es weiter.

Website gibt Überblick zu teilnehmenden Hausgemeinschaften

Wo genau die Schätze ein neues Zuhause suchen, können die Besucher auf der eigens eingerichteten Website www.hofflohmarkt.magdeburg-stadtfeld.de erfahren. Dort wird es bis zum 26. Mai 2023 eine Übersicht mit allen teilnehmenden Standorten im Stadtteil geben. Auch Anmeldungen von teilnehmenden Hauseingängen oder Eigenheimen können einfach direkt dort vorgenommen werden.

Der Verkauf auf dem Gehweg, Bürgersteig oder öffentlichen Plätzen ist allerdings nicht erlaubt, weist der Bürgerverein hin. Welche Regeln es außerdem unbedingt zu beachten gelte, sei ebenfalls auf der Website zu finden.

Bürgerverein setzt sich seit über 20 Jahren für schöneres Stadtfeld ein

Der Bürgerverein setzt sich mittlerweile seit mehr als 20 Jahren für das gemeinschaftliche Leben in und für ein lebenswerteres Stadtfeld ein. Der neue Hinterhofflohmarkt zum Tag des Nachbarn ergänzt das bestehende Flohmarktformat „Klim-Bim“, das bereits seit vielen Jahren zweimal jährlich auf dem Olvenstedter Platz stattfindet.

„Mit dem neuen Format möchten wir einen anderen, entspannteren Flohmarkt anbieten, zu dem die Menschen zusammenkommen und im Sinne der Nachhaltigkeit kleine Kostbarkeiten feilbieten oder ergattern können“, erklärt Thomas Opp, Vorsitzender des Stadtfelder Bürgervereins.