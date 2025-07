Magdeburg. - Wer das besondere Flair von Flohmärkten in Magdeburg schätzt, sollte sich den 13. Juli 2025 vormerken. An diesem Sonntag verwandelt sich das Gelände rund um die Kegelanlage des ESV Lok auf dem Werder erneut in einen Treffpunkt für Schatzsucher, Sammler und alle, die Freude an alten Dingen haben.

Ab 9 Uhr laden die Organisatoren Michael Röhrig und Friedhelm Schulze gemeinsam mit dem Heimatverein „WerderanerFreunde“ zum zweiten Trödelmarkt in die Lingnerstraße ein.

Bereits im Mai fand der erste Markt statt – und sei laut Veranstaltern ein voller Erfolg gewesen: 16 Aussteller präsentierten ihre Fundstücke, und über 100 Besucherinnen und Besucher schlenderten über das Gelände, stöberten, feilschten, entdeckten dabei so manches Kleinod oder kamen einfach ins Gespräch.

Schätze bei Trödelmarkt in Magdeburg entdecken

Auch im Juli dürfen sich Besucher wieder auf eine bunte Vielfalt freuen: Alte Nähmaschinen, nostalgische Alltagsgegenstände, Postkarten aus vergangenen Jahrzehnten, Kleidung und vieles mehr warten darauf, ein neues Zuhause zu finden - ob Sammler, Schnäppchenjäger oder einfach nur Neugierige.

Wer selbst mit einem Stand in der Lingnerstraße 6 dabei sein und seinen Besitztümern ein neues Zuhause schenken möchte, kann sich direkt bei Friedhelm Schulze unter 0173/3654823 anmelden.