Magdeburg - „Gemeinsam statt einsam“ – das ist der Leitgedanke beim Heimatverein „Werderaner Freunde“. Bei vielfältigen Veranstaltungen sollen die Anwohner im Stadtteil zusammengebracht werden, um dadurch Isolation und Vereinsamung zu verhindern.

„Gemeinschaft wird bei uns groß geschrieben“, so René Stelzer, Vorsitzender der Werderaner Freunde. „Viele sitzen zu Hause allein und dagegen will der Verein auch in Zukunft ankämpfen. Die Mitglieder stecken viel Zeit und Herzblut in die Vereinsarbeit. Alle arbeiten ehrenamtlich um das gemeinsame Ziel zu erreichen.“

Der Heimatverein, der seit 2015 existiert, hat aktuell 105 Mitglieder und seinen Sitz in der Kegelanlage in der Lingnerstraße 6. Jeweils am Mittwoch ist Vereinstag. Unter anderem gibt es ein Nähcafé, Skatrunde und Kegeln. Auch eine Tischtennisgruppe hat sich etabliert. Die Angebote sind für alle Interessierten offen.

Mittwoch ist Vereinstag

Jeweils am zweiten Mittwoch im Monat wird überdies zur Mittwochsgesellschaft in die Kegelanlage geladen. Auch hier sind Vereinsmitglieder und Gäste gleichermaßen willkommen.

Die jüngste Mittwochsgesellschaft im November stand unter dem Motto: „Wir in den 70er Jahren“. Eine kleine Ausstellung wurde gezeigt und ein passendes Büfett serviert. Vor allem aber wurde zu bekannten Musikstücken aus der Zeit getanzt.

Die Mittwochsgesellschaft ist indes nicht nur zum Feiern da. Regelmäßig sind dort auch historische Vorträge zu hören. Bei der Veranstaltung im Dezember soll es um das Thema „Weihnachten in Magdeburg“ gehen.

Zusätzlich zu alledem gehen die Mitglieder der Werderaner Freunde mindestens einmal im Jahr gemeinsam auf einen Ausflug, zuletzt etwa nach Quedlinburg.

Für den heutigen Mittwoch ist ein Arbeitseinsatz an der Kegelanlage geplant. Von 13 bis 16 Uhr sollen die Dachrinnen von Laub befreit und die Hecke geschnitten werden. Freiwillige Helfer sind gerne gesehen.

Wer sich den Werderaner Freunden anschließen möchte, findet weitere Informationen unter www.werderanerfreunde.de im Internet.

Eine Kontaktaufnahme ist außerdem unter Telefon 0172/58 99 99 9 möglich.