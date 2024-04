Nach dem endgültigen Aus des Real-Marktes gibt es in Magdeburgs größtem Einkaufspark vorerst keinen Supermarkt mit Vollsortiment mehr. Was der Nachfolger plant.

Florapark fehlt Supermarkt - so geht es weiter

Besucher bummeln am Sonnabend durch den Florapark in Magdeburg. Einen Lebensmittelgroßmarkt finden sie allerdings hier aktuell nicht.

Magdeburg - Beim Einkauf für das Osterwochenende dürfte es vielen Magdeburgern noch einmal klar geworden sein: Der Einkaufspark Florapark bietet zwar weiterhin attraktive Angebote in seinen rund 65 Shops an. Allerdings fehlt auf unbestimmte Zeit ein Supermarkt mit Vollsortiment. So soll es weitergehen.