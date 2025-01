Der Schlagerstar Florian Silbereisen hat in einer TV-Show Geld erspielt. Das lässt er nun dem Kinderhospiz in Magdeburg zukommen. Welche besondere Verbindung er damit hat.

Von links: Günther Jauch, Ralf Möller, Jan Josef Liefers, Barbara Schöneberger, Florian Silbereisen und Moderator Kai Pflaume bei der Show „2024 – Das Quiz“. Sieger Florian Silbereisen spendet einen Teil seiner Siegessumme an das Kinderhospiz der Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg.

Magdeburg - In der TV-Show „2024 – Das Quiz“ kämpfen Prominente mit ihrem Wissen um den Sieg und eine Geldsumme, die sie für einen guten Zweck spenden. Mit dabei war in diesem Jahr neben Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Jan Josef Liefers auch der Schlagersänger und Moderator Florian Silbereisen.

„2024 – Das Quiz“: Florian Silbereisen gewinnt 16.000 Euro

Die Stars testeten in der Sendung ihr Wissen über die Themen und Ereignisse im abgelaufenen Jahr 2024 und klärten die Frage, wer Jahres-Champion 2024 wird.

Bereits zum dritten Mal holte Florian Silbereisen diesen Titel und konnte ihn auch in diesem Jahr wieder verteidigen. Die Quiz-Show am Jahresende wird bereits zum 17. Mal ausgestrahlt. Insgesamt erspielte Silbereisen 16.000 Euro.

Schlagerstar ist Schirmherr des Kinderhospiz

Diese Summe wird aufgeteilt und an zwei verschiedene Einrichtungen gespendet: Das Christopherus-Hospiz in München und das Kinderhospiz der Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg sollen von seiner Siegessumme profitieren.

Er setzt sich nicht zum ersten Mal für das Kinderhospiz ein. Im April vergangenen Jahres war er sogar vor Ort zu Besuch. Zusammen mit Ministerpräsident Reiner Haseloff hatte er das Hospiz besucht, vor Ort mit den Menschen gesprochen und in der Öffentlichkeit für Spenden geworben.

Die beiden Männer sind Schirmherren des Kinderhospiz’. Der Musik- und Sinnesraum der Einrichtung wurde daher nach dem Schlagerstar benannt.