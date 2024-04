Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Fernsehmoderator Florian Silbereisen haben das Kinderhospiz in Magdeburg besucht. Es wurde emotional.

Magdeburg. - Emotionaler Besuch im Kinderhospiz Magdeburg: Der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), und Sänger und Fernsehmoderator Florian Silbereisen statteten den Gästen der Einrichtung der Pfeifferschen Stiftungen am Freitag, dem 5. April, einen Besuch ab.

Lesen Sie auch: Mit Video: Hilfe für todkrankes Kind gesucht - Kann Milana ihre letzten Wochen Zuhause verbringen?

Florian Silbereisen und Reiner Haseloff im Kinderhospiz Magdeburg

Florian Silbereisen und Reiner Haseloff haben im Kinderhospiz Magdeburg Gäste der Einrichtung besucht. Foto: dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Grund dafür: Haseloff und Silbereisen sind Schirmherren des Kinderhospizes. Beide haben bei ihrem Besuch den Musik- und Sinnesraum "Florian Silbereisen" eingeweiht. Zudem gab es einen Rundgang durch das Hospiz mit Besuchen bei erkrankten Kindern und deren Eltern.

In dem nun eingeweihten Raum können die Kinder Musikinstrumente ausprobieren und so ihre Sinne anregen. Silbereisen soll sogar spontan zur Gitarre gegriffen und ein Ständchen gespielt haben.

Lesen Sie auch: Kinderhospiz Magdeburg begleitet 200 Kinder und Familien

Silbereisen mit Gitarren-Ständchen im Kinderhospiz Magdeburg

Reiner Haseloff (l.) und Silbereisen im Kinderhospiz Magdeburg Foto: dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

"Das Magdeburger Kinderhospiz ist ein Ort, an dem das Schicksal immer wieder grausam zuschlägt, und trotzdem ist es ein Ort der Freude und des Lebens. Unheilbar erkrankte Kinder mit einer lebensverkürzenden Diagnose dürfen hier mit ihren Eltern Kraft tanken", so Silbereisen gegenüber der Bild.

Lesen Sie auch: Magdeburg ausgezeichnet: Goldene Henne geht an Kinderhospiz

Weiter wird er zitiert: "Die Kinder können hier eine unbeschwerte Zeit in all der Not erleben. Und ihre Eltern haben die Chance, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen."

Kinderhospiz Magdeburg: Pro Jahr rund 200 Gäste

Haseloff und Silbereisen versuchten gemeinsam, auf die Arbeit vor Ort aufmerksam zu machen und Spenden zu sammeln.

Das Kinderhospiz Magdeburg begleitet pro Jahr etwa 200 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit schweren Erkrankungen sowie ihre Familien. Die Begleitung kann sich oft über viele Jahre erstrecken.

Lesen Sie auch: Warum das Kinderhospiz nicht nur Weihnachten Spenden braucht

Das Hospiz startete 2013 in einem leeren Haus, die Arbeit musste erst einmal bekannt gemacht werden. Insgesamt seien in den vergangenen elf Jahren etwa 1.200 Familien aus ganz Deutschland begleitet worden.