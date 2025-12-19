Am 20. Dezember 2025 jährt sich der Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg zum ersten Mal. Gottesdienste, Gedenkveranstaltungen, Lichterkette und Glockengeläut gehören zum Programm.

Flugverbot, Mahnwache, Lichterkette, Gottesdienste: So läuft der Gedenktag in Magdeburg

Wie kurz nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt 2024 soll auch zum Jahrestag eine Lichterkette in der Magdeburger Innenstadt gebildet werden.

Magdeburg/rs. - Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt vor einem Jahr hat in der Landeshauptstadt tiefe Spuren hinterlassen. Die Stadt gedenkt am Sonnabend der Opfer und Betroffenen des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt. Die Polizei hat außerdem ein Flugverbot erlassen.