Jahrestag des Terroranschlags auf Weihnachtsmarkt Flugverbot, Mahnwache, Lichterkette, Gottesdienste: So läuft der Gedenktag in Magdeburg
Am 20. Dezember 2025 jährt sich der Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg zum ersten Mal. Gottesdienste, Gedenkveranstaltungen, Lichterkette und Glockengeläut gehören zum Programm.
Magdeburg/rs. - Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt vor einem Jahr hat in der Landeshauptstadt tiefe Spuren hinterlassen. Die Stadt gedenkt am Sonnabend der Opfer und Betroffenen des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt. Die Polizei hat außerdem ein Flugverbot erlassen.