  4. AWG Wolmirstedt unterstützt Kita „Les petits amies“: Kleine Freunde können bald zu französischer Musik tanzen

In Barleben können schon kleine Kinder französisch lernen. In der Kita „Les petits amies“ spielt Zweisprachigkeit eine Rolle. Auch in der Musik.

Von Gudrun Billowie 19.12.2025, 14:00
Die AWG Wolmirstedt unterstützt die Barleber Kita "Les petits amies".
Die AWG Wolmirstedt unterstützt die Barleber Kita "Les petits amies". Foto: Gudrun Billowie

Barleben/Wolmirstedt. - Eigentlich wollte Wolmirstedts AWG-Chef Steffen Mairose (hinten links) nur mal schauen, wie die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Barleber Kita „Les petits amies“ Strom produziert und unter anderem die Infrarot-Deckenheizung versorgt. Doch dann war er von der gesamten Kita begeistert.