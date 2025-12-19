In Barleben können schon kleine Kinder französisch lernen. In der Kita „Les petits amies“ spielt Zweisprachigkeit eine Rolle. Auch in der Musik.

Kleine Freunde können bald zu französischer Musik tanzen

Barleben/Wolmirstedt. - Eigentlich wollte Wolmirstedts AWG-Chef Steffen Mairose (hinten links) nur mal schauen, wie die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Barleber Kita „Les petits amies“ Strom produziert und unter anderem die Infrarot-Deckenheizung versorgt. Doch dann war er von der gesamten Kita begeistert.