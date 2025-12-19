AWG Wolmirstedt unterstützt Kita „Les petits amies“ Kleine Freunde können bald zu französischer Musik tanzen
In Barleben können schon kleine Kinder französisch lernen. In der Kita „Les petits amies“ spielt Zweisprachigkeit eine Rolle. Auch in der Musik.
19.12.2025, 14:00
Barleben/Wolmirstedt. - Eigentlich wollte Wolmirstedts AWG-Chef Steffen Mairose (hinten links) nur mal schauen, wie die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Barleber Kita „Les petits amies“ Strom produziert und unter anderem die Infrarot-Deckenheizung versorgt. Doch dann war er von der gesamten Kita begeistert.