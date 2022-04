Förderschüler aus „Schule am Wasserfall“ in Magdeburg gestalten Kunstwerke zum Weltraum

Wie sich die Erde zwischen den Planeten im Weltraum verortet, darauf haben die Schüler der „Schule am Wasserfall“ in Magdeburg kreative Antworten gefunden. Zur Präsentation ihrer Werke tauchte sogar ein verkleideter Außerirdischer auf.

Dagmar Stöhr (rechts) hat die farbenfrohe Weltraum-Kunst mit ihren Schülern an der „Schule am Wasserfall“ gestaltet.

Magdeburg - Eine waschechte Vernissage haben die bunten Weltraum-Kunstwerke der Schüler der „Schule am Wasserfall“ am Donnerstagmorgen erhalten. Mit musikalischer Einlage, Moderation und kleinen Häppchen zur Stärkung. Im Kunstkeller der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung hatten die Lehrkräfte und Mitarbeiter der Schule mehrere Räume als Galerie in Weltraum-Optik dekoriert.