Forschertagung an Uni Magdeburg: Ist Gewalt Teil der männlichen Natur?

Wissenschaftler aus vielen Bereichen treffen sich Mitte Februar 2022 an der Uni Magdeburg. Thema ist die Geschichte der Gewalt.

Die Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg.

Magdeburg (vs) - An der Universität Magdeburg beschäftigten sich Experten vom 14. bis 16. Februar auf einer Tagung mit dem Thema „Geschlecht und Gewalt in Geschichte und Gegenwart“.