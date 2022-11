Freie Straßen und Schienen: Wie sich MVB und Stadt auf Schneefälle vorbereiten

Magdeburg - Am 25. November 2022 haben der städtische Winterdienst und die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) eine gemeinsame Räumübung durchgeführt, um für einen Wintereinbruch gut gewappnet zu sein.

„Das Hauptstraßennetz wird gemeinsam im Verband durch Landeshauptstadt und MVB geräumt - eine Entscheidung, die aus den Erfahrungen der Wintersaison 2020/2021 resultiert“, erklärt dazu Heiko Donner, Leiter des städtischen Winterdienstes, in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Damals war die Stadt mehrere Tage lang in Schneemassen versunken gewesen.

Gemeinsam Straßen räumen

MVB-Betriebsleiter Michael Fürste erläutert weiter: „Ziel ist es, im Ernstfall den Schnee nicht zwischen Gleis und Straße hin und her zu schieben, sondern zusammen eine möglichst effektive Beräumung der Verkehrswege zu erreichen.“

Dazu fahren der konventionelle Straßenschneepflug und der schienengebundene Schneepflug nebeneinander auf der Straße. „Diese spezielle Räumtechnik müssen die eingesetzten Mitarbeiter üben, denn der Straßenbahnschneepflug und unser Schneepflug unterscheiden sich grundlegend“, sagt Heiko Donner.

Drei Fahrzeuge in Kolonne unterwegs

Bei der Übung fuhren deshalb die drei orangefarbenen Fahrzeuge von der Pettenkoferbrücke bis zur Straßenbahnwendeschleife am Zoo parallel zueinander und simulierten so die gemeinsame Räumung. Den Verband führte ein Straßenschneepflug an, gefolgt von einer Straßenbahn mit Räumschild. Am Ende fuhr versetzt ein zweiter Straßenschneepflug. Die gemeinsame Übung wird jährlich vor dem Winterbeginn durchgeführt.

Kommt es zu Schneefall sind insgesamt 20 große Räum- und Streufahrzeuge im Einsatz, teils von der Stadt, teils von beauftragten Firmen. Sie sollen für die Befahrbarkeit der Hauptstraßen und die Erreichbarkeit wichtiger öffentlicher Einrichtungen wie Schulen und Kindertagesstätten sorgen. Die Nebenstraßen müssen warten.

140 Kilometer Gleise vom Schnee befreien

Das Hauptaugenmerk der MVB liege auf der Betriebsfähigkeit des Straßenbahnnetzes, heißt es weiter. 140 Kilometer Gleise müssen schneefrei gehalten werden. Dazu stehen zwei schienengebundene Schneepflüge bereit, die über hydraulische Räumschilder verfügen. Dazu wurden in den eigenen Werkstätten ehemalige Tatra-Bahnen umgebaut. „Speziell geschulte Kolleginnen und Kollegen steuern in Zweier-Teams diese Wagen“, erklärt Michael Fürste.

Eine weitere Spezialbahn soll das Einfrieren der Oberleitungen verhindern. Zudem müssen über 300 Haltestellen gesichert werden. 40 Tonnen Streugut sind dafür eingelagert. Die Stadt verfügt über 2.300 Tonnen Streusalz für die Straßen und 400 Tonnen Splitt für Gehwege