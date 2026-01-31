Verband der Großfamilien verleiht Siegel Freier Eintritt für Kinder: Zoo Magdeburg als familienfreundlich ausgezeichnet
Der Magdeburger Zoo darf sich ab sofort auch offiziell als familienfreundlich bezeichen. Der Verband der Großfamilien hat ihm unter anderem für die Preise ein Siegel verliehen.
31.01.2026, 07:50
Magdeburg. - Der Magdeburger Zoo darf ab sofort das „Fair Family“-Gütesiegel tragen. Dieses wird vom Verband kinderreicher Familien Deutschland an Unternehmen und Einrichtungen verliehen, die besonders familienfreundlich für Besucher und Mitarbeiter sind.