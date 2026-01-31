weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  DDR und Heute: Tatort-Schauspieler inszeniert Stück am Theater der Altmark in Stendal

Matthias Brenner inszeniert „Disko“ am Theater der Altmark in Stendal. Im Interview erklärt der Regisseur, wie statt einer sentimentalen Geschichte voller DDR-Nostalgie ein ermutigendes Stück mit menschlichen Geschichten entstanden ist.

Von Mike Kahnert 31.01.2026, 08:00
Foto: Mike Kahnert

Stendal. - Der aus dem Tatort und anderen deutschen TV-Produktionen bekannte Schauspieler Matthias Brenner inszeniert in Stendal die Uraufführung des Musiktheaters „Disko“. Im Gespräch mit Volksstimme-Redakteur Mike Kahnert spricht der 68-Jährige über Nostalgie, Zukunft, persönliche Geschichten und warum das Theater der Altmark für Stendal etwas ganz Besonderes ist.