Freisprechung im Handwerk: Wie es um den Nachwuchs im Handwerk steht

Magdeburg - Feststimmung in der Johanniskirche: Am 17. März 2022 werden die ersten Handwerksgesellen des Jahres für den Raum Magdeburg freigesprochen. 77 der 126 Junggesellen können teilnehmen. Innungen und Kreishandwerkerschaft gratulierten den Frauen und Männern aus Magdeburg und Umgebung, die in den vergangenen Jahren in den Gewerken der Kfz-Mechatroniker, der Elektriker, Anlagenmechaniker, Metallbauer und Zerspanungsmechaniker ihre Ausbildung erfolgreich absolviert haben. Doch wie steht es insgesamt um den Nachwuchs im Handwerk?