Tanzen in Magdeburg Freitags wird’s jung in der Buttergasse

Nach der Sommerpause geht es los. DJ Craft, der lange Mitglied der bekannten deutschen Hip-Hop-Gruppe K.I.Z. war, ist seit September in den Gewölben am Alten Markt anzutreffen. Nicht nur Party wird es geben in der Buttergasse: Mit vielen Ideen für neue Veranstaltungen startet er in die Saison.