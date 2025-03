Die Aktion „Magdeburg putzt sich“ zieht Freiwillige an. Am Sonnabend, 15. März, wurde das Technikmusesum auf Hochglanz poliert.

Magdeburg. - So sehr haben die Oldtimer und Schwermaschinen lange nicht geglänzt. Ob Lack oder Chrom an den Fahrzeugen oder das Glas der Vitrinen: Das Technikmuseum erstrahlt in neuem Glanz. Im Rahmen der Aktion „Magdeburg putzt sich“ hatten sich viele Freiwillige gefunden, die mit Lappen und Besen aktiv wurden.

Hajo Neumann strahlte mit den Exponaten um die Wette. So sauber sei es lange nicht mehr gewesen, stellte der Leiter des Technikmuseums fest, als er zur Mittagszeit durch die große Halle ging. Rechtzeitig, bevor bekannte Magdeburger Sportgrößen für eine Autogrammstunde kamen, konnten die Putzutensilien zur Seite gestellt werden. Kinder tobten auf der Hüpfburg oder malten, Erwachsene genossen Grillwurst und Freibier.

Autogramme von Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens

Auch wenn sich das Museumsteam mehr Gäste gewünscht hätte, so war Neumann doch zufrieden. Über seinen Partner, die Gise-Gesellschaft, sei der Kontakt zu Marius Sowislo und dessen Netzwerk Samforcity entstanden. „Wir haben überlegt, wie wir als übergreifendes Netzwerk etwas Gutes tun können“, erklärte der langjährige FCM-Kapitän. „Die Frühjahrsputzaktion bietet sich an, dass man Menschen zusammenbringt.“ Das gelang Sowislo und seinen Partnern.

Schwimmstar Lukas Märtens schreibt Autogramme, Oberbürgermeisterin Simone Borris schaut zu. Foto: Sabine Lindenau

Zumal er auch Sportler dafür gewinnen konnte, für eine Autogrammstunde ins Museum zu kommen. Darunter Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens vom SCM. Er war der gefragte Star für Selfies. Natürlich hatte er seine Goldmedaille mitgebracht. Putzmittel-Expertin Nadine Klein brachte diese noch mehr zum Glänzen, bevor die Handykameras klickten.

Oberbürgermeisterin Simone Borris versprach, im nächsten Jahr auch schon zum Putzen dabei zu sein und zu helfen. „Das Technikmuseum hat es verdient, dass man sich kümmert“, meinte sie. Zum 30. Geburtstag am 17. Mai wird es sicher immer noch glänzen.