Hallische Straße in Magdeburg wieder in eine Richtung offen

Die Hallische Straße in Magdeburg ist in Richtung Süden wieder für den Verkehr freigegeben.

Magdeburg. - Die Vollsperrung ist vorbei. Im großen Baustellen- und Umleitungschaos aufgrund der Sperrung der Ringbrücke Damaschkeplatz in Magdeburg dürfte die halbseitige Öffnung der Hallischen Straße für eine Entlastung sorgen. Sie war wegen Brückenarbeiten der Bahn gesperrt. Die Straßenbahn fährt erst ab Samstag, 21. Juni 2025, wieder.

Die Umleitungsschilder standen noch, da konnte der Verkehr am Dienstag, 17. Juni 2025, schon wieder rollen. Wie von der Bahn angekündigt, wurde die Hallische Straße wieder freigegeben. Wenn auch aktuell nur in Richtung Süden, also stadtauswärts.

So fährt die Straßenbahn in Magdeburg ab 21. Juni

Die wichtige Ost-West-Achse im Magdeburger Straßenbahnnetz kehrt zurück. „Nach gut drei Wochen Bauzeit kann die Hallische Straße für den Straßenbahnverkehr freigegeben werden“, freut sich Tim Stein, Pressesprecher der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB), auf den kommenden Samstag, 21. Juni.

Die Umleitungen über den S-Bahnhof Buckau entfallen dann. Fahrgäste aus Sudenburg, Reform, Olvenstedt, Diesdorf und Stadtfeld profitieren ab Samstag von kürzeren Fahrzeiten und direkteren Verbindungen. Die MVB empfehlen, vor Fahrtantritt die aktuellen Linienführungen und Abfahrtszeiten zu prüfen. Die Linien gestalten sich dann wie folgt:

Linie 1 fährt zwischen Kannenstieg und Olvenstedter Platz über Leiterstraße, Hasselbachplatz, Südring, Westring und Damaschkeplatz. Ab 20 Uhr sowie samstags und sonntags ganztägig weiter bis Klinikum Olvenstedt.

Linie 3 fährt zwischen Klinikum Olvenstedt und Diesdorf über Olvenstedter Platz, Damaschkeplatz und Westring (20-Minuten-Takt).

Linie 4 fährt von Klinikum Olvenstedt nach Cracau über Europaring, Westring, Südring, Hasselbachplatz, Verkehrsbetriebe und Hauptbahnhof / Willy-Brandt-Platz.

Linie 5 fährt zwischen Diesdorf und Messegelände über Westring, Südring, Raiffeisenstraße und S-Bahnhof Buckau (20-Minuten-Takt).

Linie 6: Hier gilt weiterhin verkürzter Linienweg zwischen Herrenkrug und Hauptbahnhof / Willy-Brandt-Platz.

Linie 9 fährt zwischen Neustädter See und Reform über Alter Markt, Hauptbahnhof / Willy-Brandt-Platz, Hasselbachplatz und Am Fuchsberg.

Linie 10 ist unterwegs von Barleber See nach Sudenburg über Alter Markt, Hasselbachplatz und Jordanstraße.

Linie 47: Der Ersatzverkehr wird eingestellt. Diese Linie verkehrt nicht mehr.

Keine Änderungen gibt es laut MVB bei den Linien 2 und 8. Die Buslinien 59, N3, N4 und N5 fahren wieder auf direktem Weg durch die Hallische Straße.

Nächste Vollsperrung der Carl-Miller-Straße im August

Wer von Süden kommend in die Altstadt fahren möchte, muss weiterhin die Umleitung nutzen - über die Carl-Miller-Straße. Oder großräumig über die Erich-Weinert-Straße und die Leipziger Straße.

Doch speziell im Bereich Erich-Weinert-Straße/Steubenallee/Schönebecker Straße kommt es seit Wochen in den Stoßzeiten zu langen Staus. Hier könnte durch die halbseitige Öffnung der Hallischen Straße für Entlastung gesorgt sein.

Wann die Straße wieder auf beiden Seiten befahrbar sein wird, steht aktuell noch nicht fest. Sicher ist aber, dass die nächste Vollsperrung in dem Bereich nicht mehr lange auf sich warten lässt. Die Carl-Miller-Straße soll vom 11. bis 15. August 2025 noch einmal wegen Brückenarbeiten der Bahn gesperrt werden.