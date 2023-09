Ein buntes Programm bei freiem Eintritt bieten in Magdeburg am 16. September 2023 Puppentheater und Jugendkunstschule. Es geht um den Start in die neue Saison.

Sabine Schramm ist die neue Intendantin des Puppentheaters. Auf der Bühne ist sie in „Nathans Kinder“ zu erleben.

Magdeburg - Mit einem Fest für Kinder, Erwachsene, Familien, Nachbarn und Puppentheaterfreunde starten Puppentheater und Jugendkunstschule am Sonnabend in die neue Spielzeit. Zwar sind die beiden Theatervorstellungen von „Der Mann, der eine Blume sein wollte“ und „Nathans Kinder“ an diesem Tag bereits ausverkauft – alle übrigen Angebote stehen aber auch ohne Tickets und Eintritt den Interessierten offen.

Was am Puppentheater am 16. September 2023 los ist

Es wartet ein buntes Programm mit Handpuppen-Bau, Glücksrad-Tombola, Breakdance-Workshop, Schminken und vielen anderen kreativen Stationen der Theaterpädagogik und Jugendkunstschule. Besucher haben außerdem die Möglichkeit, die verschiedenen Bühnen im Haus und die Ausstellungen in der Figurensammlung Villa p. zu erkunden.

Am 24. November 2012 war diese Einrichtung eröffnet worden. Das Figurentheaterzentrum, das mit einem Investitionsvolumen von 1,9 Millionen Euro geschaffen wurde, beherbergt eine permanente Ausstellung über die Geschichte des Puppenspiels in Sachsen-Anhalt und im mitteldeutschen Raum. Diese Ausstellung thematisiert aber auch die Antike und aktuelle Entwicklungen. Über 1000 Theaterpuppen sind in 19 zum Teil aufwendig gestalteten Räumen auf einer Fläche von 600 Quadratmetern ausgestellt. Zusätzlich dazu werden regelmäßig wechselnde Sonderausstellungen präsentiert. Besonderen Wert legt die Sammlung darauf, sowohl Kinder als auch Erwachsene anzusprechen, und bietet interaktive Bereiche. Darüber hinaus werden museumspädagogische Führungen sowie kunst- und theaterpädagogische Angebote angeboten.

Für das kulinarische Wohl sorgen Café p. und die „Eiszauberei“. Im Festgetümmel ist auch ein Dino unterwegs.

Für wann es noch Tickets im Puppentheater gibt

Wer übrigens die beiden Theaterstücke sehen möchte und für den Sonnabend keine Tickets hat: Für weitere Vorstellungen waren zum Redaktionsschluss gestern noch Karten zu haben. Die Wiederaufnahme „Der Mann, der eine Blume sein wollte“ hat unter anderem Vorstellungen am Freitag und am Montag um 9 Uhr, am Montag auch um 10.30 Uhr. Und „Nathans Kinder“ als für Zuschauer ab zwölf Jahren geeignete Adaption des Stoffs aus „Nathan der Weise“ von Lessing hat weitere Vorstellungen von Montag bis Mittwoch jeweils um 10 Uhr. Bei diesem Stück handelt es sich um eine Premiere mit der neuen Puppentheater-Intendantin Sabine Schramm auf der Bühne.

Seit seiner Gründung im Jahr 1958 hat sich das Puppentheater Magdeburg zu einem der führenden Ensemblepuppentheater in Deutschland entwickelt. Jahr für Jahr begrüßt das Theater mehr als 52.000 Zuschauer bei insgesamt über 400 Veranstaltungen auf seinen Bühnen, die zusammen über 200 Sitzplätze bieten. Darüber hinaus sind die Magdeburger Inszenierungen dank internationaler Gastspielreisen auf der ganzen Welt zu sehen.

Das Theater pflegt enge Kooperationen mit den Figurentheater-Studiengängen in Berlin und Stuttgart sowie mit internationalen Künstlern. Dies, zusammen mit einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des eigenen künstlerischen Ausdrucks und internationalen Erfolgen wie dem in der Landeshauptstadt ausgerichteten Internationalen Figurentheaterfestival, macht das Puppentheater Magdeburg zu einem lebendigen Zentrum zeitgenössischer Puppenspielkunst.

Derzeit geht es auch baulich auf dem Gelände an der Warschauer Straße 25 voran: Das über Jahre leer stehende Kutscherhaus wird für die Verwaltung des Hauses ausgebaut.

Außerdem bekommt das Haus eine neue Probenbühne auf dem Hof.