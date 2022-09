Freizeit-Tipp: Radtour ab Magdeburg durch die Elbaue zum Heiligtum

Magdeburg ist groß. Daher ist der Start der Volksstimme-Radtour dieses Mal am Bahnhof Südost – da ist es nicht so weit zum Ziel der Begierde, zur Elbaue. Um aus den westelbischen Stadtteilen auf die andere Flussseite zu gelangen, bietet sich hier die Gierfähre an. Aber Obacht: Diese ist nicht ständig im Einsatz. Übergesetzt wird bis zum 30. Oktober, derzeit nur mittwochs bis sonntags von 10 bis 18 Uhr mit einer einstündigen Mittagspause ab 12 Uhr. Wer zu anderen Zeiten in die Route einsteigen möchte, kann beispielsweise die alte Elbbrücke zwischen Schönebeck und Grünewalde nutzen – siehe Infokasten.