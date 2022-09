Freizeit-Tipp: Radtour durch die Magdeburger Seenplatte

Blick durch die Speichen eines Fahrrads auf den Barleber See in Magdeburg

Magdeburg - Das Leipziger Seenland oder das Lausitzer Seenland – die kennt man. Aber das Magdeburger Seenland? Das ist ein unbekanntes Gewässer. Und doch gibt es in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt und in der Umgebung eine Vielzahl von ihnen: große Seen, Tümpel, die verlanden, Seen, die gerade erst entstehen. Die heutige Radtour nimmt mit zu einer Reihe von ihnen. Start ist dieses Mal an der Bahnstation Eichenweiler, wo die Züge nach Stendal und Haldensleben fahren.